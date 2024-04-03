Петрова Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1808
Сын: Петров Никита Виссарионов
Отец ребёнка: Петров Виссарион Никитин
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Осипова(Петрова) (Петрова) Ирина (Арина) Виссарионовна
Отец ребёнка: Петров Виссарион Никитин
Рождение ребёнка
1814
Отец ребёнка: Петров Виссарион Никитин
Рождение ребёнка
1816
Отец ребёнка: Петров Виссарион Никитин
Рождение ребёнка
1823
Сын: Петров Сергей Виссарионов
Отец ребёнка: Петров Виссарион Никитин
Смерть
Неизвестно