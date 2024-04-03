Петрова Анна 1786 — найти родственников по фамилии на Familio
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Петрова Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1808

Сын: Петров Никита Виссарионов

Отец ребёнка: Петров Виссарион Никитин

Рождение ребёнка
1809

Дочь: Осипова(Петрова) (Петрова) Ирина (Арина) Виссарионовна

Отец ребёнка: Петров Виссарион Никитин

Рождение ребёнка
1814

Сын: Петров Карп Виссарионов

Отец ребёнка: Петров Виссарион Никитин

Рождение ребёнка
1816

Сын: Петров Сидор Виссарионов

Отец ребёнка: Петров Виссарион Никитин

Рождение ребёнка
1823

Сын: Петров Сергей Виссарионов

Отец ребёнка: Петров Виссарион Никитин

Смерть
Неизвестно

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