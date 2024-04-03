Осипова(Петрова) (Петрова) Ирина (Арина) Виссарионовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: Петров Виссарион Никитин
Мать: Петрова Анна
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Семина(Осипова) (Осипова) Дарья Яковлева
Отец ребёнка: Осипов Яков Никифоров
Рождение ребёнка
1830
Сын: Осипов Фома Яковлев
Отец ребёнка: Осипов Яков Никифоров
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Макарова?(Осипова) (Осипова) Февронья Яковлева
Отец ребёнка: Осипов Яков Никифоров
Рождение ребёнка
1835
Сын: Осипов Кондратий (Конон) Яковлев
Отец ребёнка: Осипов Яков Никифоров
Рождение ребёнка
1839
Отец ребёнка: Осипов Яков Никифоров
Рождение ребёнка
23.08.1845
Дочь: (Осипова) Наталья Яковлевна
Отец ребёнка: Осипов Яков Никифоров
д.Катино
Рождение ребёнка
1847
Отец ребёнка: Осипов Яков Никифоров
Смерть
Неизвестно