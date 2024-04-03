Осипова(Петрова) (Петрова) Ирина (Арина) Виссарионовна 1809 — найти родственников по фамилии на Familio
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Осипова(Петрова) (Петрова) Ирина (Арина) Виссарионовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Петров Виссарион Никитин

Мать: Петрова Анна

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Семина(Осипова) (Осипова) Дарья Яковлева

Отец ребёнка: Осипов Яков Никифоров

Рождение ребёнка
1830

Сын: Осипов Фома Яковлев

Отец ребёнка: Осипов Яков Никифоров

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Макарова?(Осипова) (Осипова) Февронья Яковлева

Отец ребёнка: Осипов Яков Никифоров

Рождение ребёнка
1835

Сын: Осипов Кондратий (Конон) Яковлев

Отец ребёнка: Осипов Яков Никифоров

Рождение ребёнка
1839

Сын: Осипов Дмитрий Яковлев

Отец ребёнка: Осипов Яков Никифоров

Рождение ребёнка
23.08.1845

Дочь: (Осипова) Наталья Яковлевна

Отец ребёнка: Осипов Яков Никифоров

д.Катино
Рождение ребёнка
1847

Сын: Осипов Василий Яковлевич

Отец ребёнка: Осипов Яков Никифоров

Смерть
Неизвестно

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