Осипов Яков Никифоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: Осипов Никифор Павлов
Мать: Осипова Евдокия
Рождение ребёнка
1827
Рождение ребёнка
1830
Сын: Осипов Фома Яковлев
Мать ребёнка: Осипова(Петрова) (Петрова) Ирина (Арина) Виссарионовна
Рождение ребёнка
1833
Рождение ребёнка
1835
Рождение ребёнка
1839
Мать ребёнка: Осипова(Петрова) (Петрова) Ирина (Арина) Виссарионовна
Рождение ребёнка
23.08.1845
Дочь: (Осипова) Наталья Яковлевна
Мать ребёнка: Осипова(Петрова) (Петрова) Ирина (Арина) Виссарионовна
д.Катино
Рождение ребёнка
1847
Смерть
Неизвестно