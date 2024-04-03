Осипова Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1782
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Семенова(Осипова) (Осипова) Федосья Никифоровна
Отец ребёнка: Осипов Никифор Павлов
Рождение ребёнка
1808
Отец ребёнка: Осипов Никифор Павлов
Рождение ребёнка
1810
Отец ребёнка: Осипов Никифор Павлов
Рождение ребёнка
1811
Отец ребёнка: Осипов Никифор Павлов
Рождение ребёнка
1814
Отец ребёнка: Осипов Никифор Павлов
Рождение ребёнка
1820
Отец ребёнка: Осипов Никифор Павлов
Рождение ребёнка
1822
Отец ребёнка: Осипов Никифор Павлов
Смерть
Неизвестно