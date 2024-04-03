Осипова Евдокия 1782 — найти родственников по фамилии на Familio
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Осипова Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1805

Дочь: Семенова(Осипова) (Осипова) Федосья Никифоровна

Отец ребёнка: Осипов Никифор Павлов

Рождение ребёнка
1808

Сын: Осипов Яков Никифоров

Отец ребёнка: Осипов Никифор Павлов

Рождение ребёнка
1810

Сын: Осипов Аринарх Никифоров

Отец ребёнка: Осипов Никифор Павлов

Рождение ребёнка
1811

Сын: Осипов Егор Никифоров

Отец ребёнка: Осипов Никифор Павлов

Рождение ребёнка
1814

Сын: Осипов Федот Никифоров

Отец ребёнка: Осипов Никифор Павлов

Рождение ребёнка
1820

Сын: Осипов Макар Никифоров

Отец ребёнка: Осипов Никифор Павлов

Рождение ребёнка
1822

Сын: Осипов Михаил Никифоров

Отец ребёнка: Осипов Никифор Павлов

Смерть
Неизвестно

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