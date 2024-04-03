Петров Виссарион Никитин 1785 — найти родственников по фамилии на Familio
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Петров Виссарион Никитин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1785

Дата смерти

22.06.1844

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: Петров Никита Иванов

Мать: Марфа Васильевна

Рождение ребёнка
1808

Сын: Петров Никита Виссарионов

Мать ребёнка: Петрова Анна

Рождение ребёнка
1809

Дочь: Осипова(Петрова) (Петрова) Ирина (Арина) Виссарионовна

Мать ребёнка: Петрова Анна

Рождение ребёнка
1814

Сын: Петров Карп Виссарионов

Мать ребёнка: Петрова Анна

Рождение ребёнка
1816

Сын: Петров Сидор Виссарионов

Мать ребёнка: Петрова Анна

Рождение ребёнка
1823

Сын: Петров Сергей Виссарионов

Мать ребёнка: Петрова Анна

Смерть
22.06.1844
Причина смерти: от чахотки

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