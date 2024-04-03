Петров Виссарион Никитин
Место рожденияНе указано
Дата рождения1785
Дата смерти22.06.1844
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: Петров Никита Иванов
Мать: Марфа Васильевна
Рождение ребёнка
1808
Сын: Петров Никита Виссарионов
Мать ребёнка: Петрова Анна
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Осипова(Петрова) (Петрова) Ирина (Арина) Виссарионовна
Мать ребёнка: Петрова Анна
Рождение ребёнка
1814
Мать ребёнка: Петрова Анна
Рождение ребёнка
1816
Мать ребёнка: Петрова Анна
Рождение ребёнка
1823
Сын: Петров Сергей Виссарионов
Мать ребёнка: Петрова Анна
Смерть
22.06.1844
Причина смерти: от чахотки