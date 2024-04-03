Хренов Исайя Леонов
Место рожденияДеревня Змиевка Раненбургского уезда
Дата рождения09.05.1859
Дата смерти16.06.1859
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1859
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Крещение
09.05.1859
Христорождественская церковь села Старокленское Раненбургского уезда
Восприемники: сельца Змеевки помещицы А.Н.Янович крестьянин Петр Гаврилов и крестьянина Семена Федотова Селявина жена Татьяна Архипова
Смерть
16.06.1859
Причина смерти: от колики