Гуркина(Хренова) (Хренова) Александра Леонова 22.04.1856 — найти родственников по фамилии на Familio
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Гуркина(Хренова) (Хренова) Александра Леонова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.04.1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1856

Отец: Хренов Леон Герасимов

Мать: Хренова(Ключникова) (Ключникова) Аксинья Гаврилова

Бракосочетание
01.?.1873

Муж: Гуркин Даниил Фирсов

Никольская церковь села Малый Снежеток Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
10.08.1874

Дочь: (Гуркина) Наталья Данилова

Отец ребёнка: Гуркин Даниил Фирсов

с. Малый Снежеток Раненбургского уезда
Смерть
Неизвестно

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