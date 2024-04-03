Гуркина(Хренова) (Хренова) Александра Леонова
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.04.1856
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1856
Бракосочетание
01.?.1873
Муж: Гуркин Даниил Фирсов
Никольская церковь села Малый Снежеток Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
10.08.1874
Дочь: (Гуркина) Наталья Данилова
Отец ребёнка: Гуркин Даниил Фирсов
с. Малый Снежеток Раненбургского уезда
Смерть
Неизвестно