Селявина(Хренова) (Хренова) Ульяна Леонова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1847
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1866
Отец ребёнка: Селявин Захар Афанасьев
Рождение ребёнка
30.01.1871
Отец ребёнка: Селявин Захар Афанасьев
Рождение ребёнка
26.02.1873
Отец ребёнка: Селявин Захар Афанасьев
Деревня Змиевка Раненбургского уезда Священник Николай Никандров
Рождение ребёнка
22.09.1876
Сын: Селявин Иван Захаров
Отец ребёнка: Селявин Захар Афанасьев
дер.Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
19.08.1882
Дочь: (Селявина) Наталья Захаровна
Отец ребёнка: Селявин Захар Афанасьев
Смерть
Неизвестно