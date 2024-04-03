Селявина(Хренова) (Хренова) Ульяна Леонова 1847 — найти родственников по фамилии на Familio
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Селявина(Хренова) (Хренова) Ульяна Леонова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Хренов Леон Герасимов

Мать: Хренова(Ключникова) (Ключникова) Аксинья Гаврилова

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Селявин Захар Афанасьев

Рождение ребёнка
1866

Сын: Селявин Дмитрий Захаров

Отец ребёнка: Селявин Захар Афанасьев

Рождение ребёнка
30.01.1871

Сын: Селявин Семен Захаров

Отец ребёнка: Селявин Захар Афанасьев

Рождение ребёнка
26.02.1873

Сын: Селявин Герасим Захаров

Отец ребёнка: Селявин Захар Афанасьев

Деревня Змиевка Раненбургского уезда Священник Николай Никандров
Рождение ребёнка
22.09.1876

Сын: Селявин Иван Захаров

Отец ребёнка: Селявин Захар Афанасьев

дер.Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
19.08.1882

Дочь: (Селявина) Наталья Захаровна

Отец ребёнка: Селявин Захар Афанасьев

Смерть
Неизвестно

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