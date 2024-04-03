Макарова(Хренова) (Хренова) Евдокия Леонова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Бракосочетание
18.?.1881
Никольская церковь села Малый Снежеток Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
23.10.1882
Отец ребёнка: Макаров Петр Иванович
Рождение ребёнка
16.08.1884
Сын: Макаров Андрей Петрович Макаров
Отец ребёнка: Макаров Петр Иванович
Рождение ребёнка
15.07.1886
Дочь: (Макарова) Марина Петрова
Отец ребёнка: Макаров Петр Иванович
Смерть
Неизвестно