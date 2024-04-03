Макарова(Хренова) (Хренова) Евдокия Леонова 1863 — найти родственников по фамилии на Familio
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Макарова(Хренова) (Хренова) Евдокия Леонова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Хренов Леон Герасимов

Мать: Хренова(Ключникова) (Ключникова) Аксинья Гаврилова

Бракосочетание
18.?.1881

Муж: Макаров Петр Иванович

Никольская церковь села Малый Снежеток Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
23.10.1882

Сын: Макаров Дмитрий Петров

Отец ребёнка: Макаров Петр Иванович

Рождение ребёнка
16.08.1884

Сын: Макаров Андрей Петрович Макаров

Отец ребёнка: Макаров Петр Иванович

Рождение ребёнка
15.07.1886

Дочь: (Макарова) Марина Петрова

Отец ребёнка: Макаров Петр Иванович

Смерть
Неизвестно

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