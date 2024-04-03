Макаров Дмитрий Петров
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.10.1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1882
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1902
Сын: Макаров Василий Дмитриевич
Мать ребёнка: Макарова Ххх Екатерина Николаева
Рождение ребёнка
1904
Дочь: (Макарова) Анастасия Дмитриевна
Мать ребёнка: Макарова Ххх Екатерина Николаева
Рождение ребёнка
15.02.1912
Мать ребёнка: Макарова Ххх Екатерина Николаева
Смерть
Неизвестно