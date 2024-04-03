Макаров Дмитрий Петров 23.10.1882 — найти родственников по фамилии на Familio
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Макаров Дмитрий Петров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.10.1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1882

Отец: Макаров Петр Иванович

Мать: Макарова(Хренова) (Хренова) Евдокия Леонова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Макарова Ххх Екатерина Николаева

Рождение ребёнка
1902

Сын: Макаров Василий Дмитриевич

Мать ребёнка: Макарова Ххх Екатерина Николаева

Рождение ребёнка
1904

Дочь: (Макарова) Анастасия Дмитриевна

Мать ребёнка: Макарова Ххх Екатерина Николаева

Рождение ребёнка
15.02.1912

Сын: Макаров Федор Дмитриевич

Мать ребёнка: Макарова Ххх Екатерина Николаева

Смерть
Неизвестно

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