Макарова Ххх Екатерина Николаева 06.12.1881 — найти родственников по фамилии на Familio
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Макарова Ххх Екатерина Николаева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.12.1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Макаров Дмитрий Петров

Рождение ребёнка
1902

Сын: Макаров Василий Дмитриевич

Отец ребёнка: Макаров Дмитрий Петров

Рождение ребёнка
1904

Дочь: (Макарова) Анастасия Дмитриевна

Отец ребёнка: Макаров Дмитрий Петров

Рождение ребёнка
15.02.1912

Сын: Макаров Федор Дмитриевич

Отец ребёнка: Макаров Дмитрий Петров

Смерть
Неизвестно

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