Макарова Ххх Екатерина Николаева
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.12.1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1902
Сын: Макаров Василий Дмитриевич
Отец ребёнка: Макаров Дмитрий Петров
Рождение ребёнка
1904
Дочь: (Макарова) Анастасия Дмитриевна
Отец ребёнка: Макаров Дмитрий Петров
Рождение ребёнка
15.02.1912
Отец ребёнка: Макаров Дмитрий Петров
Смерть
Неизвестно