Макаров Федор Дмитриевич 15.02.1912 — найти родственников по фамилии на Familio
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Макаров Федор Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.02.1912

Дата смерти

20.02.1980

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1912

Отец: Макаров Дмитрий Петров

Мать: Макарова Ххх Екатерина Николаева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Макарова (Лободанова) Мария Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Макарова (Лободанова) Мария Васильевна

Рождение ребёнка
1940

Дочь: Исаева(Макарова) (Макарова) Зинаида Федоровна

Мать ребёнка: Макарова (Лободанова) Мария Васильевна

Рождение ребёнка
19.02.1943

Сын: Макаров Виктор Федорович

Мать ребёнка: Макарова (Лободанова) Мария Васильевна

Рождение ребёнка
28.05.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Макарова (Лободанова) Мария Васильевна

Рождение ребёнка
20.08.1948

Сын: Макаров Иван Федорович

Мать ребёнка: Макарова (Лободанова) Мария Васильевна

Рождение ребёнка
03.03.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Макарова (Лободанова) Мария Васильевна

Рождение ребёнка
13.05.1952

Сын: Макаров Николай Федорович

Мать ребёнка: Макарова (Лободанова) Мария Васильевна

Рождение ребёнка
04.01.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Макарова (Лободанова) Мария Васильевна

Смерть
20.02.1980
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.

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