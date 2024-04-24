Макаров Федор Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.02.1912
Дата смерти20.02.1980
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1912
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1940
Рождение ребёнка
19.02.1943
Мать ребёнка: Макарова (Лободанова) Мария Васильевна
Рождение ребёнка
28.05.1945
Рождение ребёнка
20.08.1948
Мать ребёнка: Макарова (Лободанова) Мария Васильевна
Рождение ребёнка
03.03.1950
Рождение ребёнка
13.05.1952
Сын: Макаров Николай Федорович
Мать ребёнка: Макарова (Лободанова) Мария Васильевна
Рождение ребёнка
04.01.1954
Смерть
20.02.1980
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.