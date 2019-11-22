Макарова (Лободанова) Мария Васильевна 22.11.1914 — найти родственников по фамилии на Familio
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Макарова (Лободанова) Мария Васильевна

Место рождения

Аннино Озерки тож

Дата рождения

22.11.1914

Дата смерти

26.10.1980

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1912 г.р.

Дети

1940 г.р.
1943 г.р.
Скрыто настройками приватности
1948 г.р.
Скрыто настройками приватности
1952 г.р.

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Аннино Озерки тож
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Макаров Федор Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Макаров Федор Дмитриевич

Рождение ребёнка
1940

Дочь: Исаева(Макарова) (Макарова) Зинаида Федоровна

Отец ребёнка: Макаров Федор Дмитриевич

Рождение ребёнка
19.02.1943

Сын: Макаров Виктор Федорович

Отец ребёнка: Макаров Федор Дмитриевич

Рождение ребёнка
28.05.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Макаров Федор Дмитриевич

Рождение ребёнка
20.08.1948

Сын: Макаров Иван Федорович

Отец ребёнка: Макаров Федор Дмитриевич

Рождение ребёнка
03.03.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Макаров Федор Дмитриевич

Рождение ребёнка
13.05.1952

Сын: Макаров Николай Федорович

Отец ребёнка: Макаров Федор Дмитриевич

Рождение ребёнка
04.01.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Макаров Федор Дмитриевич

Смерть
26.10.1980
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.

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