Макарова (Лободанова) Мария Васильевна
Место рожденияАннино Озерки тож
Дата рождения22.11.1914
Дата смерти26.10.1980
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1914
Отец: не указан
Мать: не указана
Аннино Озерки тож
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Исаева(Макарова) (Макарова) Зинаида Федоровна
Отец ребёнка: Макаров Федор Дмитриевич
Рождение ребёнка
19.02.1943
Отец ребёнка: Макаров Федор Дмитриевич
Рождение ребёнка
28.05.1945
Рождение ребёнка
20.08.1948
Отец ребёнка: Макаров Федор Дмитриевич
Рождение ребёнка
03.03.1950
Рождение ребёнка
13.05.1952
Сын: Макаров Николай Федорович
Отец ребёнка: Макаров Федор Дмитриевич
Рождение ребёнка
04.01.1954
Смерть
26.10.1980
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.