Макаров Петр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1864
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Бракосочетание
18.?.1881
Никольская церковь села Малый Снежеток Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
23.10.1882
Мать ребёнка: Макарова(Хренова) (Хренова) Евдокия Леонова
Рождение ребёнка
16.08.1884
Сын: Макаров Андрей Петрович Макаров
Мать ребёнка: Макарова(Хренова) (Хренова) Евдокия Леонова
Рождение ребёнка
15.07.1886
Дочь: (Макарова) Марина Петрова
Мать ребёнка: Макарова(Хренова) (Хренова) Евдокия Леонова
Смерть
Неизвестно