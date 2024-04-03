Макаров Петр Иванович 1864 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиМакаров Петр Иванович

Макаров Петр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: Макаров Иван Иванов

Мать: Макарова(Дронова) (Дронова) Ефросиния Филимонова

Бракосочетание
18.?.1881

Жена: Макарова(Хренова) (Хренова) Евдокия Леонова

Никольская церковь села Малый Снежеток Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
23.10.1882

Сын: Макаров Дмитрий Петров

Мать ребёнка: Макарова(Хренова) (Хренова) Евдокия Леонова

Рождение ребёнка
16.08.1884

Сын: Макаров Андрей Петрович Макаров

Мать ребёнка: Макарова(Хренова) (Хренова) Евдокия Леонова

Рождение ребёнка
15.07.1886

Дочь: (Макарова) Марина Петрова

Мать ребёнка: Макарова(Хренова) (Хренова) Евдокия Леонова

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.