Долгова(Челушкина) (Челушкина) Анна Тимофеевна
Место рождениясельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Дата рождения1810
Дата смерти27.11.1859
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: Челышкин Тимофей Ефимович
Мать: Агафья
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1832
Отец ребёнка: Долгов Тимофей Силантьевич
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
25.02.1835
Сын: Долгов Рекрут Василий Тимофеевич
Отец ребёнка: Долгов Тимофей Силантьевич
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1838
Дочь: (Долгова) Евдокия Тимофеевна
Отец ребёнка: Долгов Тимофей Силантьевич
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Осипова(Долгова) (Долгова) Евдокия Тимофеевна
Отец ребёнка: Долгов Тимофей Силантьевич
Рождение ребёнка
1839
Сын: Долгов Варфоломей (Филомей) Тимофеевич
Отец ребёнка: Долгов Тимофей Силантьевич
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
22.09.1843
Отец ребёнка: Долгов Тимофей Силантьевич
Рождение ребёнка
11.08.1845
Отец ребёнка: Долгов Тимофей Силантьевич
Рождение ребёнка
1848
Сын: Долгов Финоген Тимофеевич
Отец ребёнка: Долгов Тимофей Силантьевич
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
22.06.1850
Дочь: (Долгова) Марфа Тимофеевна
Отец ребёнка: Долгов Тимофей Силантьевич
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
17.01.1854
Сын: Долгов Климонт Тимофеевич
Отец ребёнка: Долгов Тимофей Силантьевич
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Смерть
27.11.1859
Деревня Змеевка
Причина смерти: от горячки