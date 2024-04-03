Долгова(Челушкина) (Челушкина) Анна Тимофеевна 1810 — найти родственников по фамилии на Familio
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Долгова(Челушкина) (Челушкина) Анна Тимофеевна

Место рождения

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии

Дата рождения

1810

Дата смерти

27.11.1859

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Челышкин Тимофей Ефимович

Мать: Агафья

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1832

Сын: Долгов Ананий Тимофеевич

Отец ребёнка: Долгов Тимофей Силантьевич

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
25.02.1835

Сын: Долгов Рекрут Василий Тимофеевич

Отец ребёнка: Долгов Тимофей Силантьевич

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1838

Дочь: (Долгова) Евдокия Тимофеевна

Отец ребёнка: Долгов Тимофей Силантьевич

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Осипова(Долгова) (Долгова) Евдокия Тимофеевна

Отец ребёнка: Долгов Тимофей Силантьевич

Рождение ребёнка
1839

Сын: Долгов Варфоломей (Филомей) Тимофеевич

Отец ребёнка: Долгов Тимофей Силантьевич

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
22.09.1843

Сын: Долгов Сергей Тимофеевич

Отец ребёнка: Долгов Тимофей Силантьевич

Рождение ребёнка
11.08.1845

Сын: Долгов Степан Тимофеевич

Отец ребёнка: Долгов Тимофей Силантьевич

Рождение ребёнка
1848

Сын: Долгов Финоген Тимофеевич

Отец ребёнка: Долгов Тимофей Силантьевич

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
22.06.1850

Дочь: (Долгова) Марфа Тимофеевна

Отец ребёнка: Долгов Тимофей Силантьевич

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
17.01.1854

Сын: Долгов Климонт Тимофеевич

Отец ребёнка: Долгов Тимофей Силантьевич

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Смерть
27.11.1859
Деревня Змеевка
Причина смерти: от горячки

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