Челышкин Тимофей Ефимович 1784 — найти родственников по фамилии на Familio
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Челышкин Тимофей Ефимович

Место рождения

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии

Дата рождения

1784

Дата смерти

1829

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: Челышкин Ефим Кононович

Мать: Челышкина Акулина Леонтьевна

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафья

Рождение ребёнка
1810

Дочь: Долгова(Челушкина) (Челушкина) Анна Тимофеевна

Мать ребёнка: Агафья

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1813

Дочь: (Челушкина) Дарья Тимофеевна

Мать ребёнка: Агафья

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
26.05.1815

Дочь: (Челушкина) Федосья Тимофеевна

Мать ребёнка: Агафья

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Смерть
1829
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии

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