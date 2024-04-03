Челышкин Тимофей Ефимович
Место рождениясельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Дата рождения1784
Дата смерти1829
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1784
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агафья
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Долгова(Челушкина) (Челушкина) Анна Тимофеевна
Мать ребёнка: Агафья
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1813
Дочь: (Челушкина) Дарья Тимофеевна
Мать ребёнка: Агафья
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
26.05.1815
Дочь: (Челушкина) Федосья Тимофеевна
Мать ребёнка: Агафья
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Смерть
1829
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии