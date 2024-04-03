Агафья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Долгова(Челушкина) (Челушкина) Анна Тимофеевна
Отец ребёнка: Челышкин Тимофей Ефимович
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1813
Дочь: (Челушкина) Дарья Тимофеевна
Отец ребёнка: Челышкин Тимофей Ефимович
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
26.05.1815
Дочь: (Челушкина) Федосья Тимофеевна
Отец ребёнка: Челышкин Тимофей Ефимович
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Смерть
Неизвестно