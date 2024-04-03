Агафья 1786 — найти родственников по фамилии на Familio
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Агафья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Челышкин Тимофей Ефимович

Рождение ребёнка
1810

Дочь: Долгова(Челушкина) (Челушкина) Анна Тимофеевна

Отец ребёнка: Челышкин Тимофей Ефимович

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1813

Дочь: (Челушкина) Дарья Тимофеевна

Отец ребёнка: Челышкин Тимофей Ефимович

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
26.05.1815

Дочь: (Челушкина) Федосья Тимофеевна

Отец ребёнка: Челышкин Тимофей Ефимович

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Смерть
Неизвестно

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