(Челушкина) Федосья Тимофеевна 26.05.1815 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Челушкина) Федосья Тимофеевна

Место рождения

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии

Дата рождения

26.05.1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1784 г.р.

Мать

1786 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1815

Отец: Челышкин Тимофей Ефимович

Мать: Агафья

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Крещение
27.05.1815
Николаевская церковь с. Лычное
Восприемники: Павел Ефимов, Матрона Козьмина
Смерть
Неизвестно

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