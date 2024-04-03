(Челушкина) Федосья Тимофеевна
Место рождениясельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Дата рождения26.05.1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1815
Отец: Челышкин Тимофей Ефимович
Мать: Агафья
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Крещение
27.05.1815
Николаевская церковь с. Лычное
Восприемники: Павел Ефимов, Матрона Козьмина
Смерть
Неизвестно