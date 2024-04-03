(Челушкина) Дарья Тимофеевна 1813 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюди(Челушкина) Дарья Тимофеевна

(Челушкина) Дарья Тимофеевна

Место рождения

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Челышкин Тимофей Ефимович

Мать: Агафья

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Егор Фомич Рекрут

Бракосочетание
11.11.1832

Муж: Егор Фомич Рекрут

Николаевская церковь села Лычное
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Неонила Егоровна

Отец ребёнка: Егор Фомич Рекрут

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.