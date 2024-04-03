(Челушкина) Дарья Тимофеевна
Место рождениясельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: Челышкин Тимофей Ефимович
Мать: Агафья
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Егор Фомич Рекрут
Бракосочетание
11.11.1832
Муж: Егор Фомич Рекрут
Николаевская церковь села Лычное
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Неонила Егоровна
Отец ребёнка: Егор Фомич Рекрут
Смерть
Неизвестно