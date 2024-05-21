Долгов Силай (Силантий) Иванович
Место рождениясельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Дата рождения1772
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Рождение
1772
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Челушкина(Долгова) (Долгова) 1Я Жена Аграфена (Агафья) Силантьевна
Мать ребёнка: Долгова Домна Петровна
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
13.06.1792
Дочь: (Долгова) Акулина Силаевна
Мать ребёнка: Долгова Домна Петровна
Рождение ребёнка
1793
Дочь: (Долгова) Прасковья Силантьевна
Мать ребёнка: Долгова Домна Петровна
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
03.02.1797
Мать ребёнка: Долгова Домна Петровна
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1803
Дочь: (Долгова) Екатерина Силантьевна
Мать ребёнка: Долгова Домна Петровна
Рождение ребёнка
1805
Сын: Долгов Тимофей Силантьевич
Мать ребёнка: Долгова Домна Петровна
Рождение ребёнка
01.02.1807
Дочь: Сафронова(Долгова) (Долгова) Анна Силантьевна
Мать ребёнка: Долгова Домна Петровна
Смерть
Неизвестно