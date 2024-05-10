Долгова Наталья Григорьевна
Место рожденияСело Буховое
Дата рождения1739
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1739
Отец: не указан
Мать: не указана
Село Буховое
Рождение ребёнка
1756
Дочь: (Долгова) Анна Ивановна
Отец ребёнка: Долгов Иван Акинфиевич
Сельцо Михайловка Иловайского стана Козловского уезда
Рождение ребёнка
1760
Отец ребёнка: Долгов Иван Акинфиевич
Сельцо Михайловка Иловайского стана Козловского уезда
Рождение ребёнка
02.12.1766
Сын: Долгов Наум Иванович
Отец ребёнка: Долгов Иван Акинфиевич
Рождение ребёнка
1772
Сын: Долгов Силай (Силантий) Иванович
Отец ребёнка: Долгов Иван Акинфиевич
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
01.03.1775
Дочь: (Долгова) Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Долгов Иван Акинфиевич
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Смерть
Неизвестно