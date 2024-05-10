Долгова Наталья Григорьевна 1739 — найти родственников по фамилии на Familio
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Долгова Наталья Григорьевна

Место рождения

Село Буховое

Дата рождения

1739

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739

Отец: не указан

Мать: не указана

Село Буховое
Рождение ребёнка
1756

Дочь: (Долгова) Анна Ивановна

Отец ребёнка: Долгов Иван Акинфиевич

Сельцо Михайловка Иловайского стана Козловского уезда
Рождение ребёнка
1760

Сын: Долгов Федор Иванович

Отец ребёнка: Долгов Иван Акинфиевич

Сельцо Михайловка Иловайского стана Козловского уезда
Рождение ребёнка
02.12.1766

Сын: Долгов Наум Иванович

Отец ребёнка: Долгов Иван Акинфиевич

Рождение ребёнка
1772

Сын: Долгов Силай (Силантий) Иванович

Отец ребёнка: Долгов Иван Акинфиевич

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
01.03.1775

Дочь: (Долгова) Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Долгов Иван Акинфиевич

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Смерть
Неизвестно

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