Долгов Иван Акинфиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1738
Дата смерти1798
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
Рождение ребёнка
1756
Дочь: (Долгова) Анна Ивановна
Мать ребёнка: Долгова Наталья Григорьевна
Сельцо Михайловка Иловайского стана Козловского уезда
Рождение ребёнка
1760
Мать ребёнка: Долгова Наталья Григорьевна
Сельцо Михайловка Иловайского стана Козловского уезда
Рождение ребёнка
02.12.1766
Сын: Долгов Наум Иванович
Мать ребёнка: Долгова Наталья Григорьевна
Рождение ребёнка
1772
Сын: Долгов Силай (Силантий) Иванович
Мать ребёнка: Долгова Наталья Григорьевна
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
01.03.1775
Дочь: (Долгова) Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Долгова Наталья Григорьевна
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Смерть
1798
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии