Долгов Иван Акинфиевич 1738 — найти родственников по фамилии на Familio
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Долгов Иван Акинфиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1738

Дата смерти

1798

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: Долгов Акинфей Лаврович

Мать: Долгова(Скороходова) (Скороходова) Евдокия Степановна

Рождение ребёнка
1756

Дочь: (Долгова) Анна Ивановна

Мать ребёнка: Долгова Наталья Григорьевна

Сельцо Михайловка Иловайского стана Козловского уезда
Рождение ребёнка
1760

Сын: Долгов Федор Иванович

Мать ребёнка: Долгова Наталья Григорьевна

Сельцо Михайловка Иловайского стана Козловского уезда
Рождение ребёнка
02.12.1766

Сын: Долгов Наум Иванович

Мать ребёнка: Долгова Наталья Григорьевна

Рождение ребёнка
1772

Сын: Долгов Силай (Силантий) Иванович

Мать ребёнка: Долгова Наталья Григорьевна

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
01.03.1775

Дочь: (Долгова) Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Долгова Наталья Григорьевна

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Смерть
1798
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии

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