Сафронова(Долгова) (Долгова) Анна Силантьевна 01.02.1807 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сафронова(Долгова) (Долгова) Анна Силантьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.02.1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1807

Отец: Долгов Силай (Силантий) Иванович

Мать: Долгова Домна Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сафронов Иван Данилович

Рождение ребёнка
01.10.1832

Дочь: (Сафронова) Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Сафронов Иван Данилович

Рождение ребёнка
05.06.1835

Дочь: (Сафронова) Акулина Ивановна

Отец ребёнка: Сафронов Иван Данилович

Рождение ребёнка
1838

Дочь: (Сафронова) Елена Иванова

Отец ребёнка: Сафронов Иван Данилович

Рождение ребёнка
1841

Сын: Сафронов Павел Иванов

Отец ребёнка: Сафронов Иван Данилович

Рождение ребёнка
29.06.1844

Дочь: (Сафронова) Марфа Ивановна

Отец ребёнка: Сафронов Иван Данилович

Смерть
Неизвестно

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