Сафронова(Долгова) (Долгова) Анна Силантьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.02.1807
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1807
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.10.1832
Дочь: (Сафронова) Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Сафронов Иван Данилович
Рождение ребёнка
05.06.1835
Дочь: (Сафронова) Акулина Ивановна
Отец ребёнка: Сафронов Иван Данилович
Рождение ребёнка
1838
Дочь: (Сафронова) Елена Иванова
Отец ребёнка: Сафронов Иван Данилович
Рождение ребёнка
1841
Отец ребёнка: Сафронов Иван Данилович
Рождение ребёнка
29.06.1844
Дочь: (Сафронова) Марфа Ивановна
Отец ребёнка: Сафронов Иван Данилович
Смерть
Неизвестно