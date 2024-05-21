Долгова Домна Петровна 1772 — найти родственников по фамилии на Familio
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Долгова Домна Петровна

Место рождения

деревня Свистовка Раненбургского уезда

Дата рождения

1772

Дата смерти

27.03.1811

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: не указан

Мать: не указана

деревня Свистовка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Челушкина(Долгова) (Долгова) 1Я Жена Аграфена (Агафья) Силантьевна

Отец ребёнка: Долгов Силай (Силантий) Иванович

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
13.06.1792

Дочь: (Долгова) Акулина Силаевна

Отец ребёнка: Долгов Силай (Силантий) Иванович

Рождение ребёнка
1793

Дочь: (Долгова) Прасковья Силантьевна

Отец ребёнка: Долгов Силай (Силантий) Иванович

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
03.02.1797

Сын: Долгов Семен Силантьевич

Отец ребёнка: Долгов Силай (Силантий) Иванович

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1803

Дочь: (Долгова) Екатерина Силантьевна

Отец ребёнка: Долгов Силай (Силантий) Иванович

Рождение ребёнка
1805

Сын: Долгов Тимофей Силантьевич

Отец ребёнка: Долгов Силай (Силантий) Иванович

Рождение ребёнка
01.02.1807

Дочь: Сафронова(Долгова) (Долгова) Анна Силантьевна

Отец ребёнка: Долгов Силай (Силантий) Иванович

Смерть
27.03.1811

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