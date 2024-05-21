Долгова Домна Петровна
Место рождениядеревня Свистовка Раненбургского уезда
Дата рождения1772
Дата смерти27.03.1811
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
1772
Отец: не указан
Мать: не указана
деревня Свистовка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Челушкина(Долгова) (Долгова) 1Я Жена Аграфена (Агафья) Силантьевна
Отец ребёнка: Долгов Силай (Силантий) Иванович
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
13.06.1792
Дочь: (Долгова) Акулина Силаевна
Отец ребёнка: Долгов Силай (Силантий) Иванович
Рождение ребёнка
1793
Дочь: (Долгова) Прасковья Силантьевна
Отец ребёнка: Долгов Силай (Силантий) Иванович
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
03.02.1797
Отец ребёнка: Долгов Силай (Силантий) Иванович
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1803
Дочь: (Долгова) Екатерина Силантьевна
Отец ребёнка: Долгов Силай (Силантий) Иванович
Рождение ребёнка
1805
Сын: Долгов Тимофей Силантьевич
Отец ребёнка: Долгов Силай (Силантий) Иванович
Рождение ребёнка
01.02.1807
Дочь: Сафронова(Долгова) (Долгова) Анна Силантьевна
Отец ребёнка: Долгов Силай (Силантий) Иванович
Смерть
27.03.1811