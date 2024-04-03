Дронов Павел Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.03.1903
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1903
Бракосочетание
28.10.1922
Снежетовский волисполком.
Рождение ребёнка
01.02.1926
Рождение ребёнка
1933
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дронова(Прокудина) Ххх (Прокудина) Анна Степановна
Рождение ребёнка
1934
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дронова(Прокудина) Ххх (Прокудина) Анна Степановна
Рождение ребёнка
03.03.1945
Сын: Дронов Александр Павлович
Мать ребёнка: Дронова(Прокудина) Ххх (Прокудина) Анна Степановна
Рождение ребёнка
1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дронова(Прокудина) Ххх (Прокудина) Анна Степановна
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.