Дронов Павел Федорович 11.03.1903 — найти родственников по фамилии на Familio
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Дронов Павел Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.03.1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1864 г.р.

Мать

1867 г.р.

Жена

1906 г.р.

Дети

1926 г.р.
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1945 г.р.
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Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1903

Отец: Дронов Федор Андреев

Мать: Дронова(Долгова) (Долгова) Евдокия Ананиева

Бракосочетание
28.10.1922

Жена: Дронова(Прокудина) Ххх (Прокудина) Анна Степановна

Снежетовский волисполком.
Рождение ребёнка
01.02.1926

Дочь: Гусева(Дронова) (Дронова) Екатерина Павловна

Мать ребёнка: Дронова(Прокудина) Ххх (Прокудина) Анна Степановна

Рождение ребёнка
1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дронова(Прокудина) Ххх (Прокудина) Анна Степановна

Рождение ребёнка
1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дронова(Прокудина) Ххх (Прокудина) Анна Степановна

Рождение ребёнка
03.03.1945

Сын: Дронов Александр Павлович

Мать ребёнка: Дронова(Прокудина) Ххх (Прокудина) Анна Степановна

Рождение ребёнка
1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дронова(Прокудина) Ххх (Прокудина) Анна Степановна

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.

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