Гусева(Дронова) (Дронова) Екатерина Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.02.1926
Дата смерти28.08.2004
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1926
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.09.1946
Рождение ребёнка
26.02.1950
Рождение ребёнка
01.06.1954
Смерть
28.08.2004
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.