Гусева(Дронова) (Дронова) Екатерина Павловна 01.02.1926 — найти родственников по фамилии на Familio
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Гусева(Дронова) (Дронова) Екатерина Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.02.1926

Дата смерти

28.08.2004

Пол

Женский

Отец

1903 г.р.

Мать

1906 г.р.

Муж

1920 г.р.

Дети

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Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1926

Отец: Дронов Павел Федорович

Мать: Дронова(Прокудина) Ххх (Прокудина) Анна Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гусев Петр Дмитриевич

Рождение ребёнка
18.09.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гусев Петр Дмитриевич

Рождение ребёнка
26.02.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гусев Петр Дмитриевич

Рождение ребёнка
01.06.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гусев Петр Дмитриевич

Смерть
28.08.2004
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.

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