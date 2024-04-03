Дронова(Прокудина) Ххх (Прокудина) Анна Степановна 1906 — найти родственников по фамилии на Familio
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Дронова(Прокудина) Ххх (Прокудина) Анна Степановна

Место рождения

д. Озерки, Снежетовская волость, Раненбурский уезд, Разанская губерния

Дата рождения

1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1903 г.р.

Дети

1926 г.р.
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1945 г.р.
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Добавил:

ГМ
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Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Озерки, Снежетовская волость, Раненбурский уезд, Разанская губерния
Бракосочетание
28.10.1922

Муж: Дронов Павел Федорович

Снежетовский волисполком.
Рождение ребёнка
01.02.1926

Дочь: Гусева(Дронова) (Дронова) Екатерина Павловна

Отец ребёнка: Дронов Павел Федорович

Рождение ребёнка
1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дронов Павел Федорович

Рождение ребёнка
1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дронов Павел Федорович

Рождение ребёнка
03.03.1945

Сын: Дронов Александр Павлович

Отец ребёнка: Дронов Павел Федорович

Рождение ребёнка
1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дронов Павел Федорович

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.

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