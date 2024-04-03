Дронова(Прокудина) Ххх (Прокудина) Анна Степановна
Место рожденияд. Озерки, Снежетовская волость, Раненбурский уезд, Разанская губерния
Дата рождения1906
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Озерки, Снежетовская волость, Раненбурский уезд, Разанская губерния
Бракосочетание
28.10.1922
Снежетовский волисполком.
Рождение ребёнка
01.02.1926
Дочь: Гусева(Дронова) (Дронова) Екатерина Павловна
Отец ребёнка: Дронов Павел Федорович
Рождение ребёнка
1933
Рождение ребёнка
1934
Рождение ребёнка
03.03.1945
Сын: Дронов Александр Павлович
Отец ребёнка: Дронов Павел Федорович
Рождение ребёнка
1947
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.