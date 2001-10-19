Дронов Александр Павлович 03.03.1945 — найти родственников по фамилии на Familio
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Дронов Александр Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.03.1945

Дата смерти

19.10.2001

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1945

Отец: Дронов Павел Федорович

Мать: Дронова(Прокудина) Ххх (Прокудина) Анна Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дронова(Сафронова) (Сафронова) Любовь Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дронова(Сафронова) (Сафронова) Любовь Ивановна

Рождение ребёнка
26.11.1964

Сын: Дронов Вячеслав Александрович

Мать ребёнка: Дронова(Сафронова) (Сафронова) Любовь Ивановна

Смерть
19.10.2001
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.

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