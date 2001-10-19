Дронов Александр Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.03.1945
Дата смерти19.10.2001
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1945
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дронова(Сафронова) (Сафронова) Любовь Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.11.1964
Сын: Дронов Вячеслав Александрович
Мать ребёнка: Дронова(Сафронова) (Сафронова) Любовь Ивановна
Смерть
19.10.2001
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.