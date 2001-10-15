Гусев Петр Дмитриевич 11.08.1920 — найти родственников по фамилии на Familio
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Гусев Петр Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.08.1920

Дата смерти

15.10.2001

Пол

Мужской

Отец

1884 г.р.

Мать

1887 г.р.

Жена

1926 г.р.

Дети

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Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1920

Отец: Гусев Дмитрий Спиридонов

Мать: Гусева(Семенова) (Семенова) Евдокия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гусева(Дронова) (Дронова) Екатерина Павловна

Рождение ребёнка
18.09.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гусева(Дронова) (Дронова) Екатерина Павловна

Рождение ребёнка
26.02.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гусева(Дронова) (Дронова) Екатерина Павловна

Рождение ребёнка
01.06.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гусева(Дронова) (Дронова) Екатерина Павловна

Смерть
15.10.2001
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.

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