Гусев Петр Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.08.1920
Дата смерти15.10.2001
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1920
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.09.1946
Рождение ребёнка
26.02.1950
Рождение ребёнка
01.06.1954
Смерть
15.10.2001
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.