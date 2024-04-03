Гусев Дмитрий Спиридонов 24.10.1884 — найти родственников по фамилии на Familio
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Гусев Дмитрий Спиридонов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.10.1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1884

Отец: Гусев Спиридон Платонов

Мать: Гусева(Якунина) (Якунина) 2-Я Жена Марфа Антонова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гусева(Семенова) (Семенова) Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
11.08.1920

Сын: Гусев Петр Дмитриевич

Мать ребёнка: Гусева(Семенова) (Семенова) Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
1921

Дочь: Гусева Ххх Елена Дмитриевна

Мать ребёнка: Гусева(Семенова) (Семенова) Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1926

Дочь: (Гусева) Татьяна Дмитриевна

Мать ребёнка: Гусева(Семенова) (Семенова) Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
08.12.1931

Сын: Гусев Дмитрий Дмитриевич

Мать ребёнка: Гусева(Семенова) (Семенова) Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
21.11.1935

Сын: Гусев Михаил Дмитриевич

Мать ребёнка: Гусева(Семенова) (Семенова) Евдокия Ивановна

Смерть
Неизвестно

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