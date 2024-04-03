Гусев Дмитрий Спиридонов
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.10.1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1884
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.08.1920
Мать ребёнка: Гусева(Семенова) (Семенова) Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Гусева Ххх Елена Дмитриевна
Мать ребёнка: Гусева(Семенова) (Семенова) Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1926
Дочь: (Гусева) Татьяна Дмитриевна
Мать ребёнка: Гусева(Семенова) (Семенова) Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
08.12.1931
Мать ребёнка: Гусева(Семенова) (Семенова) Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
21.11.1935
Мать ребёнка: Гусева(Семенова) (Семенова) Евдокия Ивановна
Смерть
Неизвестно