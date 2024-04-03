Челенкова(Дронова) (Дронова) Мария Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.03.1908
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1908
Рождение ребёнка
07.02.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Челенков Михаил Ильич
Рождение ребёнка
10.06.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Челенков Михаил Ильич
Смерть
Неизвестно