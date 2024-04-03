Гусев Спиридон Платонов 1863 — найти родственников по фамилии на Familio
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Гусев Спиридон Платонов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1841 г.р.

Мать

1844 г.р.

Жена

1865 г.р.
1865 г.р.

Дети

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Гусев Платон Никитин

Мать: Гусева(Скороходова) (Скороходова) Прасковья Алексеева

Бракосочетание
30.?.1881

Жена: Гусева(Челушкина) (Челушкина) 1Я Жена Евдокия Евстафиевна

Никольская церковь села Малый Снежеток Раненбургского уезда
первым браком
Бракосочетание
30.?.1883

Жена: Гусева(Якунина) (Якунина) 2-Я Жена Марфа Антонова

Никольская церковь села Малый Снежеток Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
24.10.1884

Сын: Гусев Дмитрий Спиридонов

Мать ребёнка: Гусева(Якунина) (Якунина) 2-Я Жена Марфа Антонова

Рождение ребёнка
10.03.1887

Дочь: (Гусева) Васса (Василиса) Спиридоновна

Мать ребёнка: Гусева(Якунина) (Якунина) 2-Я Жена Марфа Антонова

дер.Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
19.08.1888

Сын: Гусев Андрей Спиридонович

Мать ребёнка: Гусева(Якунина) (Якунина) 2-Я Жена Марфа Антонова

Рождение ребёнка
11.10.1890

Дочь: Дронова(Гусева) (Гусева) Прасковья Спиридонова

Мать ребёнка: Гусева(Якунина) (Якунина) 2-Я Жена Марфа Антонова

Рождение ребёнка
04.05.1893

Сын: Гусев Илларион Спиридонов

Мать ребёнка: Гусева(Якунина) (Якунина) 2-Я Жена Марфа Антонова

Рождение ребёнка
01.03.1895

Сын: Гусев Федот Спиридонов

Мать ребёнка: Гусева(Якунина) (Якунина) 2-Я Жена Марфа Антонова

Рождение ребёнка
Около 1897

Сын: Гусев Василий Спиридонов

Мать ребёнка: Гусева(Якунина) (Якунина) 2-Я Жена Марфа Антонова

Рождение ребёнка
Около 1906

Дочь: (Гусева) Татьяна Спиридонова

Мать ребёнка: Гусева(Якунина) (Якунина) 2-Я Жена Марфа Антонова

Смерть
Неизвестно

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