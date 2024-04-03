Гусев Спиридон Платонов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Бракосочетание
30.?.1881
Никольская церковь села Малый Снежеток Раненбургского уезда
первым браком
Бракосочетание
30.?.1883
Никольская церковь села Малый Снежеток Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
24.10.1884
Мать ребёнка: Гусева(Якунина) (Якунина) 2-Я Жена Марфа Антонова
Рождение ребёнка
10.03.1887
Дочь: (Гусева) Васса (Василиса) Спиридоновна
Мать ребёнка: Гусева(Якунина) (Якунина) 2-Я Жена Марфа Антонова
дер.Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
19.08.1888
Сын: Гусев Андрей Спиридонович
Мать ребёнка: Гусева(Якунина) (Якунина) 2-Я Жена Марфа Антонова
Рождение ребёнка
11.10.1890
Рождение ребёнка
04.05.1893
Сын: Гусев Илларион Спиридонов
Мать ребёнка: Гусева(Якунина) (Якунина) 2-Я Жена Марфа Антонова
Рождение ребёнка
01.03.1895
Мать ребёнка: Гусева(Якунина) (Якунина) 2-Я Жена Марфа Антонова
Рождение ребёнка
Около 1897
Мать ребёнка: Гусева(Якунина) (Якунина) 2-Я Жена Марфа Антонова
Рождение ребёнка
Около 1906
Дочь: (Гусева) Татьяна Спиридонова
Мать ребёнка: Гусева(Якунина) (Якунина) 2-Я Жена Марфа Антонова
Смерть
Неизвестно