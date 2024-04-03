Гусева(Якунина) (Якунина) 2-Я Жена Марфа Антонова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: Якунин Антон Степанов
Мать: Якунина Варвара Федорова
Бракосочетание
30.?.1883
Никольская церковь села Малый Снежеток Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
24.10.1884
Отец ребёнка: Гусев Спиридон Платонов
Рождение ребёнка
10.03.1887
Дочь: (Гусева) Васса (Василиса) Спиридоновна
Отец ребёнка: Гусев Спиридон Платонов
дер.Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
19.08.1888
Сын: Гусев Андрей Спиридонович
Отец ребёнка: Гусев Спиридон Платонов
Рождение ребёнка
11.10.1890
Дочь: Дронова(Гусева) (Гусева) Прасковья Спиридонова
Отец ребёнка: Гусев Спиридон Платонов
Рождение ребёнка
04.05.1893
Сын: Гусев Илларион Спиридонов
Отец ребёнка: Гусев Спиридон Платонов
Рождение ребёнка
01.03.1895
Отец ребёнка: Гусев Спиридон Платонов
Рождение ребёнка
Около 1897
Отец ребёнка: Гусев Спиридон Платонов
Рождение ребёнка
Около 1906
Дочь: (Гусева) Татьяна Спиридонова
Отец ребёнка: Гусев Спиридон Платонов
Смерть
Неизвестно