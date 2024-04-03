Гусева(Якунина) (Якунина) 2-Я Жена Марфа Антонова 1865 — найти родственников по фамилии на Familio
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Гусева(Якунина) (Якунина) 2-Я Жена Марфа Антонова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Якунин Антон Степанов

Мать: Якунина Варвара Федорова

Бракосочетание
30.?.1883

Муж: Гусев Спиридон Платонов

Никольская церковь села Малый Снежеток Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
24.10.1884

Сын: Гусев Дмитрий Спиридонов

Отец ребёнка: Гусев Спиридон Платонов

Рождение ребёнка
10.03.1887

Дочь: (Гусева) Васса (Василиса) Спиридоновна

Отец ребёнка: Гусев Спиридон Платонов

дер.Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
19.08.1888

Сын: Гусев Андрей Спиридонович

Отец ребёнка: Гусев Спиридон Платонов

Рождение ребёнка
11.10.1890

Дочь: Дронова(Гусева) (Гусева) Прасковья Спиридонова

Отец ребёнка: Гусев Спиридон Платонов

Рождение ребёнка
04.05.1893

Сын: Гусев Илларион Спиридонов

Отец ребёнка: Гусев Спиридон Платонов

Рождение ребёнка
01.03.1895

Сын: Гусев Федот Спиридонов

Отец ребёнка: Гусев Спиридон Платонов

Рождение ребёнка
Около 1897

Сын: Гусев Василий Спиридонов

Отец ребёнка: Гусев Спиридон Платонов

Рождение ребёнка
Около 1906

Дочь: (Гусева) Татьяна Спиридонова

Отец ребёнка: Гусев Спиридон Платонов

Смерть
Неизвестно

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