Якунин Антон Степанов
Место рождениясело Малый Снежеток
Дата рождения1847
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Рождение
1847
Отец: Якунин Степан Емельянович
Мать: Прасковья Степановна
село Малый Снежеток
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Якунина Варвара Федорова
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Гусева(Якунина) (Якунина) 2-Я Жена Марфа Антонова
Мать ребёнка: Якунина Варвара Федорова
Рождение ребёнка
18.01.1871
Дочь: (Якунина) Аксинья Антоновна
Мать ребёнка: Якунина Варвара Федорова
Рождение ребёнка
26.05.1873
Дочь: Петрова(Якунина) (Якунина) Федосья Антоновна 1-Я Жена
Мать ребёнка: Якунина Варвара Федорова
с. Малый Снежеток Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
04.08.1875
Мать ребёнка: Якунина Варвара Федорова
с. Малый Снежеток Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
07.10.1877
Дочь: (Якунина) Прасковья Антонова
Мать ребёнка: Якунина Варвара Федорова
с. Малый Снежеток Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
15.07.1881
Сын: Якунин Илья Антонов
Мать ребёнка: Якунина Варвара Федорова
Рождение ребёнка
18.06.1885
Дочь: (Якунина) Агриппина Антонова
Мать ребёнка: Якунина Варвара Федорова
Смерть
Неизвестно