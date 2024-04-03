Якунин Антон Степанов 1847 — найти родственников по фамилии на Familio
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Якунин Антон Степанов

Место рождения

село Малый Снежеток

Дата рождения

1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Якунин Степан Емельянович

Мать: Прасковья Степановна

село Малый Снежеток
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Якунина Варвара Федорова

Рождение ребёнка
1865

Дочь: Гусева(Якунина) (Якунина) 2-Я Жена Марфа Антонова

Мать ребёнка: Якунина Варвара Федорова

Рождение ребёнка
18.01.1871

Дочь: (Якунина) Аксинья Антоновна

Мать ребёнка: Якунина Варвара Федорова

Рождение ребёнка
26.05.1873

Дочь: Петрова(Якунина) (Якунина) Федосья Антоновна 1-Я Жена

Мать ребёнка: Якунина Варвара Федорова

с. Малый Снежеток Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
04.08.1875

Сын: Якунин Матвей Антонов

Мать ребёнка: Якунина Варвара Федорова

с. Малый Снежеток Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
07.10.1877

Дочь: (Якунина) Прасковья Антонова

Мать ребёнка: Якунина Варвара Федорова

с. Малый Снежеток Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
15.07.1881

Сын: Якунин Илья Антонов

Мать ребёнка: Якунина Варвара Федорова

Рождение ребёнка
18.06.1885

Дочь: (Якунина) Агриппина Антонова

Мать ребёнка: Якунина Варвара Федорова

Смерть
Неизвестно

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