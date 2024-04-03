Петрова(Якунина) (Якунина) Федосья Антоновна 1-Я Жена
Место рожденияс. Малый Снежеток Раненбургского уезда
Дата рождения26.05.1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1873
Отец: Якунин Антон Степанов
Мать: Якунина Варвара Федорова
с. Малый Снежеток Раненбургского уезда
Бракосочетание
10.11.1895
Муж: Петров Кузьма Иванов
Рождение ребёнка
30.12.1897
Дочь: (Петрова) Меланья Кузьмина
Отец ребёнка: Петров Кузьма Иванов
Смерть
Неизвестно