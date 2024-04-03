Петрова(Якунина) (Якунина) Федосья Антоновна 1-Я Жена 26.05.1873 — найти родственников по фамилии на Familio
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Петрова(Якунина) (Якунина) Федосья Антоновна 1-Я Жена

Место рождения

с. Малый Снежеток Раненбургского уезда

Дата рождения

26.05.1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1873

Отец: Якунин Антон Степанов

Мать: Якунина Варвара Федорова

с. Малый Снежеток Раненбургского уезда
Бракосочетание
10.11.1895

Муж: Петров Кузьма Иванов

Рождение ребёнка
30.12.1897

Дочь: (Петрова) Меланья Кузьмина

Отец ребёнка: Петров Кузьма Иванов

Смерть
Неизвестно

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