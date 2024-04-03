Петров Кузьма Иванов 10.10.1874 — найти родственников по фамилии на Familio
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Петров Кузьма Иванов

Место рождения

дер.Змиевка Раненбургского уезда

Дата рождения

10.10.1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1874

Отец: Петров Иван 2 Сергеев

Мать: Петрова(Осипова) (Осипова) Евфимия Федотова

дер.Змиевка Раненбургского уезда
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петрова Мария Антонова 2-Я Жена

Бракосочетание
10.11.1895

Жена: Петрова(Якунина) (Якунина) Федосья Антоновна 1-Я Жена

Рождение ребёнка
30.12.1897

Дочь: (Петрова) Меланья Кузьмина

Мать ребёнка: Петрова(Якунина) (Якунина) Федосья Антоновна 1-Я Жена

Рождение ребёнка
1904

Сын: Петров Василий Кузьмин

Мать ребёнка: Петрова Мария Антонова 2-Я Жена

Смерть
Неизвестно

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