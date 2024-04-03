Петров Кузьма Иванов
Место рождениядер.Змиевка Раненбургского уезда
Дата рождения10.10.1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1874
дер.Змиевка Раненбургского уезда
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
10.11.1895
Рождение ребёнка
30.12.1897
Дочь: (Петрова) Меланья Кузьмина
Мать ребёнка: Петрова(Якунина) (Якунина) Федосья Антоновна 1-Я Жена
Рождение ребёнка
1904
Мать ребёнка: Петрова Мария Антонова 2-Я Жена
Смерть
Неизвестно