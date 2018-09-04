Петрова(Осипова) (Осипова) Евфимия Федотова
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.09.1856
Дата смерти20.06.1896
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1856
Отец: Осипов Федот Савельев
Федот упоминается как поступивший на военную службу
Бракосочетание
28.?.1873
Никольская церковь села Малый Снежеток Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
10.10.1874
Сын: Петров Кузьма Иванов
Отец ребёнка: Петров Иван 2 Сергеев
дер.Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
27.06.1876
Сын: Петров Петр Иванов
Отец ребёнка: Петров Иван 2 Сергеев
Рождение ребёнка
27.12.1877
Дочь: (Петрова) Анисья Ивановна
Отец ребёнка: Петров Иван 2 Сергеев
Рождение ребёнка
01.10.1879
Дочь: (Петрова) Устинья Ивановна
Отец ребёнка: Петров Иван 2 Сергеев
Рождение ребёнка
09.10.1881
Дочь: (Петрова) Прасковья Ивановна
Отец ребёнка: Петров Иван 2 Сергеев
Рождение ребёнка
21.08.1885
Дочь: (Петрова) Васса Иванова
Отец ребёнка: Петров Иван 2 Сергеев
Рождение ребёнка
06.10.1887
Сын: Петров Яков Иванов
Отец ребёнка: Петров Иван 2 Сергеев
Рождение ребёнка
06.06.1889
Отец ребёнка: Петров Иван 2 Сергеев
Рождение ребёнка
21.08.1890
Сын: Петров Тит Иванов
Отец ребёнка: Петров Иван 2 Сергеев
дер.Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
23.05.1893
Сын: Петров Иван Иванов
Отец ребёнка: Петров Иван 2 Сергеев
Смерть
20.06.1896
Причина смерти: от чахотки