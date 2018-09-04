Петрова(Осипова) (Осипова) Евфимия Федотова 04.09.1856 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиПетрова(Осипова) (Осипова) Евфимия Федотова

Петрова(Осипова) (Осипова) Евфимия Федотова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.09.1856

Дата смерти

20.06.1896

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1856

Отец: Осипов Федот Савельев

Мать: Осипова Наталья Сергеевна

Федот упоминается как поступивший на военную службу
Бракосочетание
28.?.1873

Муж: Петров Иван 2 Сергеев

Никольская церковь села Малый Снежеток Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
10.10.1874

Сын: Петров Кузьма Иванов

Отец ребёнка: Петров Иван 2 Сергеев

дер.Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
27.06.1876

Сын: Петров Петр Иванов

Отец ребёнка: Петров Иван 2 Сергеев

Рождение ребёнка
27.12.1877

Дочь: (Петрова) Анисья Ивановна

Отец ребёнка: Петров Иван 2 Сергеев

Рождение ребёнка
01.10.1879

Дочь: (Петрова) Устинья Ивановна

Отец ребёнка: Петров Иван 2 Сергеев

Рождение ребёнка
09.10.1881

Дочь: (Петрова) Прасковья Ивановна

Отец ребёнка: Петров Иван 2 Сергеев

Рождение ребёнка
21.08.1885

Дочь: (Петрова) Васса Иванова

Отец ребёнка: Петров Иван 2 Сергеев

Рождение ребёнка
06.10.1887

Сын: Петров Яков Иванов

Отец ребёнка: Петров Иван 2 Сергеев

Рождение ребёнка
06.06.1889

Сын: Петров Федор Иванович

Отец ребёнка: Петров Иван 2 Сергеев

Рождение ребёнка
21.08.1890

Сын: Петров Тит Иванов

Отец ребёнка: Петров Иван 2 Сергеев

дер.Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
23.05.1893

Сын: Петров Иван Иванов

Отец ребёнка: Петров Иван 2 Сергеев

Смерть
20.06.1896
Причина смерти: от чахотки

Мы используем куки для улучшения работы сайта.