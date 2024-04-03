Осипова Наталья Сергеевна 1831 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиОсипова Наталья Сергеевна

Осипова Наталья Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1850

Дочь: (Осипова) Пелагея Федотова

Отец ребёнка: Осипов Федот Савельев

Рождение ребёнка
04.02.1851

Сын: Осипов Захар Федотов

Отец ребёнка: Осипов Федот Савельев

Рождение ребёнка
12.07.1852

Дочь: (Осипова) Марина Федотовна

Отец ребёнка: Осипов Федот Савельев

Рождение ребёнка
27.12.1853

Сын: Осипов Василий Федотов

Отец ребёнка: Осипов Федот Савельев

Рождение ребёнка
31.07.1855

Сын: Осипов Степан Федотович

Отец ребёнка: Осипов Федот Савельев

Рождение ребёнка
04.09.1856

Дочь: Петрова(Осипова) (Осипова) Евфимия Федотова

Отец ребёнка: Осипов Федот Савельев

Федот упоминается как поступивший на военную службу
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.