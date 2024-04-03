Осипова Наталья Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1850
Дочь: (Осипова) Пелагея Федотова
Отец ребёнка: Осипов Федот Савельев
Рождение ребёнка
04.02.1851
Сын: Осипов Захар Федотов
Отец ребёнка: Осипов Федот Савельев
Рождение ребёнка
12.07.1852
Дочь: (Осипова) Марина Федотовна
Отец ребёнка: Осипов Федот Савельев
Рождение ребёнка
27.12.1853
Отец ребёнка: Осипов Федот Савельев
Рождение ребёнка
31.07.1855
Отец ребёнка: Осипов Федот Савельев
Рождение ребёнка
04.09.1856
Дочь: Петрова(Осипова) (Осипова) Евфимия Федотова
Отец ребёнка: Осипов Федот Савельев
Федот упоминается как поступивший на военную службу
Смерть
Неизвестно