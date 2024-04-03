Якунин Степан Емельянович
Место рождениясело Малый Снежеток
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
1827
Отец: не указан
Мать: не указана
село Малый Снежеток
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Прасковья Степановна
Рождение ребёнка
1847
Мать ребёнка: Прасковья Степановна
село Малый Снежеток
Рождение ребёнка
1849
Мать ребёнка: Прасковья Степановна
село Мал.Снежеток (Мещера) Раненбургский уезд
Рождение ребёнка
1851
Мать ребёнка: Прасковья Степановна
село Малый Снежеток
Рождение ребёнка
1853
Мать ребёнка: Прасковья Степановна
село Малый Снежеток
Рождение ребёнка
1857
Сын: Якунин Иван Степанов
Мать ребёнка: Прасковья Степановна
село Малый Снежеток
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Ефремова(Якунина) (Якунина) Екатерина Степанова
Мать ребёнка: Прасковья Степановна
село Малый Снежеток
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Прохоркина(Якунина) (Якунина) Евдокия Степанова
Мать ребёнка: Прасковья Степановна
Смерть
Неизвестно