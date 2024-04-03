Якунин Степан Емельянович 1827 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЯкунин Степан Емельянович

Якунин Степан Емельянович

Место рождения

село Малый Снежеток

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: не указан

Мать: не указана

село Малый Снежеток
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Якунин Нефед Степанов

Мать ребёнка: Прасковья Степановна

Рождение ребёнка
1847

Сын: Якунин Антон Степанов

Мать ребёнка: Прасковья Степановна

село Малый Снежеток
Рождение ребёнка
1849

Сын: Якунин Акинфей Степанов

Мать ребёнка: Прасковья Степановна

село Мал.Снежеток (Мещера) Раненбургский уезд
Рождение ребёнка
1851

Сын: Якунин Федор Степанович

Мать ребёнка: Прасковья Степановна

село Малый Снежеток
Рождение ребёнка
1853

Сын: Якунин Мефодий Степанов

Мать ребёнка: Прасковья Степановна

село Малый Снежеток
Рождение ребёнка
1857

Сын: Якунин Иван Степанов

Мать ребёнка: Прасковья Степановна

село Малый Снежеток
Рождение ребёнка
1862

Дочь: Ефремова(Якунина) (Якунина) Екатерина Степанова

Мать ребёнка: Прасковья Степановна

село Малый Снежеток
Рождение ребёнка
1868

Дочь: Прохоркина(Якунина) (Якунина) Евдокия Степанова

Мать ребёнка: Прасковья Степановна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.