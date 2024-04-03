Якунин Федор Степанович
Место рождениясело Малый Снежеток
Дата рождения1851
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Отец: Якунин Степан Емельянович
Мать: Прасковья Степановна
Дочь: (Якунина) Ирина Федорова
Мать ребёнка: Якунина(Цыплакова) (Цыплакова) Дарья Никифорова
Сын: Якунин Антон Федоров
Мать ребёнка: Якунина(Цыплакова) (Цыплакова) Дарья Никифорова
Мать ребёнка: Якунина(Цыплакова) (Цыплакова) Дарья Никифорова
Дочь: (Якунина) Пелагея Федорова
Мать ребёнка: Якунина(Цыплакова) (Цыплакова) Дарья Никифорова
Дочь: (Якунина) Анастасия Федоровна
Мать ребёнка: Якунина(Цыплакова) (Цыплакова) Дарья Никифорова
Дочь: (Якунина) Евдокия Федоровна
Мать ребёнка: Якунина(Цыплакова) (Цыплакова) Дарья Никифорова
Дочь: (Якунина) Матрона Федоровна
Мать ребёнка: Якунина(Цыплакова) (Цыплакова) Дарья Никифорова
Мать ребёнка: Якунина(Цыплакова) (Цыплакова) Дарья Никифорова
Дочь: (Якунина) Елена Федоровна
Мать ребёнка: Якунина(Цыплакова) (Цыплакова) Дарья Никифорова
Дочь: (Якунина) Марфа Федоровна
Мать ребёнка: Якунина(Цыплакова) (Цыплакова) Дарья Никифорова
Мать ребёнка: Якунина(Цыплакова) (Цыплакова) Дарья Никифорова
Дочь: (Якунина) Устинья Федоровна
Мать ребёнка: Якунина(Цыплакова) (Цыплакова) Дарья Никифорова
Мать ребёнка: Якунина(Цыплакова) (Цыплакова) Дарья Никифорова
Мать ребёнка: Якунина(Цыплакова) (Цыплакова) Дарья Никифорова