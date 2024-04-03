Якунин Федор Степанович 1851 — найти родственников по фамилии на Familio
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Якунин Федор Степанович

Место рождения

село Малый Снежеток

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: Якунин Степан Емельянович

Мать: Прасковья Степановна

село Малый Снежеток
Бракосочетание
23.01.1871

Жена: Якунина(Цыплакова) (Цыплакова) Дарья Никифорова

Рождение ребёнка
03.05.1872

Дочь: (Якунина) Ирина Федорова

Мать ребёнка: Якунина(Цыплакова) (Цыплакова) Дарья Никифорова

Рождение ребёнка
04.07.1873

Сын: Якунин Антон Федоров

Мать ребёнка: Якунина(Цыплакова) (Цыплакова) Дарья Никифорова

село Мал.Снежеток (Мещера) Раненбургский уезд
Рождение ребёнка
01.08.1875

Сын: Якунин Василий Федоров

Мать ребёнка: Якунина(Цыплакова) (Цыплакова) Дарья Никифорова

с. Малый Снежеток Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
08.10.1877

Дочь: (Якунина) Пелагея Федорова

Мать ребёнка: Якунина(Цыплакова) (Цыплакова) Дарья Никифорова

с. Малый Снежеток Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
24.10.1879

Дочь: (Якунина) Анастасия Федоровна

Мать ребёнка: Якунина(Цыплакова) (Цыплакова) Дарья Никифорова

Рождение ребёнка
01.08.1881

Дочь: (Якунина) Евдокия Федоровна

Мать ребёнка: Якунина(Цыплакова) (Цыплакова) Дарья Никифорова

Рождение ребёнка
03.11.1882

Дочь: (Якунина) Матрона Федоровна

Мать ребёнка: Якунина(Цыплакова) (Цыплакова) Дарья Никифорова

Рождение ребёнка
26.07.1884

Сын: Якунин Силай Федорович

Мать ребёнка: Якунина(Цыплакова) (Цыплакова) Дарья Никифорова

Рождение ребёнка
19.05.1886

Дочь: (Якунина) Елена Федоровна

Мать ребёнка: Якунина(Цыплакова) (Цыплакова) Дарья Никифорова

Рождение ребёнка
22.05.1887

Дочь: (Якунина) Марфа Федоровна

Мать ребёнка: Якунина(Цыплакова) (Цыплакова) Дарья Никифорова

Рождение ребёнка
24.06.1889

Сын: Якунин Петр Федорович

Мать ребёнка: Якунина(Цыплакова) (Цыплакова) Дарья Никифорова

Рождение ребёнка
05.08.1890

Сын: Якунин Евстигней (Евсигней) Федоров

Мать ребёнка: Якунина(Цыплакова) (Цыплакова) Дарья Никифорова

Рождение ребёнка
27.09.1891

Дочь: (Якунина) Устинья Федоровна

Мать ребёнка: Якунина(Цыплакова) (Цыплакова) Дарья Никифорова

Рождение ребёнка
06.06.1895

Сын: Якунин Илларион Федоров

Мать ребёнка: Якунина(Цыплакова) (Цыплакова) Дарья Никифорова

Рождение ребёнка
16.12.1897

Сын: Якунин Даниил Федоров

Мать ребёнка: Якунина(Цыплакова) (Цыплакова) Дарья Никифорова

Смерть
Неизвестно
село Малый Снежеток

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