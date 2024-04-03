Якунин Антон Федоров 04.07.1873 — найти родственников по фамилии на Familio
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Якунин Антон Федоров

Место рождения

село Мал.Снежеток (Мещера) Раненбургский уезд

Дата рождения

04.07.1873

Дата смерти

12.04.1900

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1873

Отец: Якунин Федор Степанович

Мать: Якунина(Цыплакова) (Цыплакова) Дарья Никифорова

село Мал.Снежеток (Мещера) Раненбургский уезд
Бракосочетание
12.?.1892

Жена: Сачкова(Якунина) (Зуйкова) Пелагея Антоновна

Никольская церковь села Малый Снежеток Раненбургского уезда
первым браком
Рождение ребёнка
05.11.1899

Сын: Якунин Павел Антонов

Мать ребёнка: Сачкова(Якунина) (Зуйкова) Пелагея Антоновна

село Мал.Снежеток (Мещера) Раненбургский уезд
Смерть
12.04.1900
Причина смерти: от чахотки скоропостижно | упоминается как уволенный в запас Армии ротный фельдшер Усть-Двинского пехотного батальона

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