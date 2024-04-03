Якунин Антон Федоров
Место рождениясело Мал.Снежеток (Мещера) Раненбургский уезд
Дата рождения04.07.1873
Дата смерти12.04.1900
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1873
село Мал.Снежеток (Мещера) Раненбургский уезд
Бракосочетание
12.?.1892
Никольская церковь села Малый Снежеток Раненбургского уезда
первым браком
Рождение ребёнка
05.11.1899
Сын: Якунин Павел Антонов
Мать ребёнка: Сачкова(Якунина) (Зуйкова) Пелагея Антоновна
село Мал.Снежеток (Мещера) Раненбургский уезд
Смерть
12.04.1900
Причина смерти: от чахотки скоропостижно | упоминается как уволенный в запас Армии ротный фельдшер Усть-Двинского пехотного батальона