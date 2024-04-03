Якунина(Цыплакова) (Цыплакова) Дарья Никифорова
Место рожденияСельцо Малый Снежеток (Мещера тож)
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: Цыплаков Никифор Петров
Мать: не указана
Дочь: (Якунина) Ирина Федорова
Отец ребёнка: Якунин Федор Степанович
Сын: Якунин Антон Федоров
Отец ребёнка: Якунин Федор Степанович
Отец ребёнка: Якунин Федор Степанович
Дочь: (Якунина) Пелагея Федорова
Отец ребёнка: Якунин Федор Степанович
Дочь: (Якунина) Анастасия Федоровна
Отец ребёнка: Якунин Федор Степанович
Дочь: (Якунина) Евдокия Федоровна
Отец ребёнка: Якунин Федор Степанович
Дочь: (Якунина) Матрона Федоровна
Отец ребёнка: Якунин Федор Степанович
Отец ребёнка: Якунин Федор Степанович
Дочь: (Якунина) Елена Федоровна
Отец ребёнка: Якунин Федор Степанович
Дочь: (Якунина) Марфа Федоровна
Отец ребёнка: Якунин Федор Степанович
Отец ребёнка: Якунин Федор Степанович
Сын: Якунин Евстигней (Евсигней) Федоров
Отец ребёнка: Якунин Федор Степанович
Дочь: (Якунина) Устинья Федоровна
Отец ребёнка: Якунин Федор Степанович
Отец ребёнка: Якунин Федор Степанович
Отец ребёнка: Якунин Федор Степанович