Якунина(Цыплакова) (Цыплакова) Дарья Никифорова 1854 — найти родственников по фамилии на Familio
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Якунина(Цыплакова) (Цыплакова) Дарья Никифорова

Место рождения

Сельцо Малый Снежеток (Мещера тож)

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Цыплаков Никифор Петров

Мать: не указана

Сельцо Малый Снежеток (Мещера тож)
Бракосочетание
23.01.1871

Муж: Якунин Федор Степанович

Рождение ребёнка
03.05.1872

Дочь: (Якунина) Ирина Федорова

Отец ребёнка: Якунин Федор Степанович

Рождение ребёнка
04.07.1873

Сын: Якунин Антон Федоров

Отец ребёнка: Якунин Федор Степанович

село Мал.Снежеток (Мещера) Раненбургский уезд
Рождение ребёнка
01.08.1875

Сын: Якунин Василий Федоров

Отец ребёнка: Якунин Федор Степанович

с. Малый Снежеток Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
08.10.1877

Дочь: (Якунина) Пелагея Федорова

Отец ребёнка: Якунин Федор Степанович

с. Малый Снежеток Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
24.10.1879

Дочь: (Якунина) Анастасия Федоровна

Отец ребёнка: Якунин Федор Степанович

Рождение ребёнка
01.08.1881

Дочь: (Якунина) Евдокия Федоровна

Отец ребёнка: Якунин Федор Степанович

Рождение ребёнка
03.11.1882

Дочь: (Якунина) Матрона Федоровна

Отец ребёнка: Якунин Федор Степанович

Рождение ребёнка
26.07.1884

Сын: Якунин Силай Федорович

Отец ребёнка: Якунин Федор Степанович

Рождение ребёнка
19.05.1886

Дочь: (Якунина) Елена Федоровна

Отец ребёнка: Якунин Федор Степанович

Рождение ребёнка
22.05.1887

Дочь: (Якунина) Марфа Федоровна

Отец ребёнка: Якунин Федор Степанович

Рождение ребёнка
24.06.1889

Сын: Якунин Петр Федорович

Отец ребёнка: Якунин Федор Степанович

Рождение ребёнка
05.08.1890

Сын: Якунин Евстигней (Евсигней) Федоров

Отец ребёнка: Якунин Федор Степанович

Рождение ребёнка
27.09.1891

Дочь: (Якунина) Устинья Федоровна

Отец ребёнка: Якунин Федор Степанович

Рождение ребёнка
06.06.1895

Сын: Якунин Илларион Федоров

Отец ребёнка: Якунин Федор Степанович

Рождение ребёнка
16.12.1897

Сын: Якунин Даниил Федоров

Отец ребёнка: Якунин Федор Степанович

Смерть
Неизвестно

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