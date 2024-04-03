Якунин Василий Федоров
Место рожденияс. Малый Снежеток Раненбургского уезда
Дата рождения01.08.1875
Дата смертиОколо 19.04.1924
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1875
с. Малый Снежеток Раненбургского уезда
Бракосочетание
14.10.1896
Николаевская церковь с. Малый Снежеток Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
28.09.1897
Мать ребёнка: Якунина(Бодрова) (Бодрова) Евдокия Тимофеевна
Рождение ребёнка
13.12.1899
Мать ребёнка: Якунина(Бодрова) (Бодрова) Евдокия Тимофеевна
Рождение ребёнка
10.08.1910
Мать ребёнка: Якунина(Бодрова) (Бодрова) Евдокия Тимофеевна
Россия
Смерть
Около 19.04.1924
село Малый Снежеток