Якунин Василий Федоров 01.08.1875 — найти родственников по фамилии на Familio
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Якунин Василий Федоров

Место рождения

с. Малый Снежеток Раненбургского уезда

Дата рождения

01.08.1875

Дата смерти

Около 19.04.1924

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1875

Отец: Якунин Федор Степанович

Мать: Якунина(Цыплакова) (Цыплакова) Дарья Никифорова

с. Малый Снежеток Раненбургского уезда
Бракосочетание
14.10.1896

Жена: Якунина(Бодрова) (Бодрова) Евдокия Тимофеевна

Николаевская церковь с. Малый Снежеток Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
28.09.1897

Сын: Якунин Михаил Васильев

Мать ребёнка: Якунина(Бодрова) (Бодрова) Евдокия Тимофеевна

Рождение ребёнка
13.12.1899

Сын: Якунин Павел Васильев

Мать ребёнка: Якунина(Бодрова) (Бодрова) Евдокия Тимофеевна

Рождение ребёнка
10.08.1910

Сын: Якунин Петр Васильевич

Мать ребёнка: Якунина(Бодрова) (Бодрова) Евдокия Тимофеевна

Россия
Смерть
Около 19.04.1924
село Малый Снежеток

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