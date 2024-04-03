Якунин Павел Антонов
Место рождениясело Мал.Снежеток (Мещера) Раненбургский уезд
Дата рождения05.11.1899
Дата смерти12.06.1900
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1899
село Мал.Снежеток (Мещера) Раненбургский уезд
Крещение
11.11.1899
Николаевская церковь села Малый Снежеток Раненбургского уезда Рязанской губернии
Восприемники: села Малого Снежетка крестьяне Федор Сергеев Забродин и Антона Антонова Зуйкова дочь девица Пелагея
Смерть
12.06.1900
Причина смерти: от слабости