Якунин Павел Антонов 05.11.1899 — найти родственников по фамилии на Familio
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Якунин Павел Антонов

Место рождения

село Мал.Снежеток (Мещера) Раненбургский уезд

Дата рождения

05.11.1899

Дата смерти

12.06.1900

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1899

Отец: Якунин Антон Федоров

Мать: Сачкова(Якунина) (Зуйкова) Пелагея Антоновна

село Мал.Снежеток (Мещера) Раненбургский уезд
Крещение
11.11.1899
Николаевская церковь села Малый Снежеток Раненбургского уезда Рязанской губернии
Восприемники: села Малого Снежетка крестьяне Федор Сергеев Забродин и Антона Антонова Зуйкова дочь девица Пелагея
Смерть
12.06.1900
Причина смерти: от слабости

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