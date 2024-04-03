Прасковья Степановна 1829 — найти родственников по фамилии на Familio
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Прасковья Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Якунин Нефед Степанов

Отец ребёнка: Якунин Степан Емельянович

Рождение ребёнка
1847

Сын: Якунин Антон Степанов

Отец ребёнка: Якунин Степан Емельянович

село Малый Снежеток
Рождение ребёнка
1849

Сын: Якунин Акинфей Степанов

Отец ребёнка: Якунин Степан Емельянович

село Мал.Снежеток (Мещера) Раненбургский уезд
Рождение ребёнка
1851

Сын: Якунин Федор Степанович

Отец ребёнка: Якунин Степан Емельянович

село Малый Снежеток
Рождение ребёнка
1853

Сын: Якунин Мефодий Степанов

Отец ребёнка: Якунин Степан Емельянович

село Малый Снежеток
Рождение ребёнка
1857

Сын: Якунин Иван Степанов

Отец ребёнка: Якунин Степан Емельянович

село Малый Снежеток
Рождение ребёнка
1862

Дочь: Ефремова(Якунина) (Якунина) Екатерина Степанова

Отец ребёнка: Якунин Степан Емельянович

село Малый Снежеток
Рождение ребёнка
1868

Дочь: Прохоркина(Якунина) (Якунина) Евдокия Степанова

Отец ребёнка: Якунин Степан Емельянович

Смерть
Неизвестно

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