Прасковья Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
1829
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Якунин Степан Емельянович
Рождение ребёнка
1847
Отец ребёнка: Якунин Степан Емельянович
село Малый Снежеток
Рождение ребёнка
1849
Отец ребёнка: Якунин Степан Емельянович
село Мал.Снежеток (Мещера) Раненбургский уезд
Рождение ребёнка
1851
Отец ребёнка: Якунин Степан Емельянович
село Малый Снежеток
Рождение ребёнка
1853
Отец ребёнка: Якунин Степан Емельянович
село Малый Снежеток
Рождение ребёнка
1857
Сын: Якунин Иван Степанов
Отец ребёнка: Якунин Степан Емельянович
село Малый Снежеток
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Ефремова(Якунина) (Якунина) Екатерина Степанова
Отец ребёнка: Якунин Степан Емельянович
село Малый Снежеток
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Прохоркина(Якунина) (Якунина) Евдокия Степанова
Отец ребёнка: Якунин Степан Емельянович
Смерть
Неизвестно