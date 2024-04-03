Якунин Мефодий Степанов 1853 — найти родственников по фамилии на Familio
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Якунин Мефодий Степанов

Место рождения

село Малый Снежеток

Дата рождения

1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Якунин Степан Емельянович

Мать: Прасковья Степановна

село Малый Снежеток
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Якунина Мария Кузьмина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Якунина(Романова) (Романова) Прасковья Абрамова

Рождение ребёнка
01.11.1873

Сын: Якунин Михаил Мефодьев

Мать ребёнка: Якунина(Романова) (Романова) Прасковья Абрамова

с. Малый Снежеток Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
23.06.1875

Сын: Якунин Иван Мефодьев

Мать ребёнка: Якунина(Романова) (Романова) Прасковья Абрамова

дер.Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
05.08.1883

Сын: Якунин Матвей Мефодьевич

Мать ребёнка: Якунина Мария Кузьмина

Рождение ребёнка
12.04.1886

Сын: Якунин Василий Мефодьевич

Мать ребёнка: Якунина(Романова) (Романова) Прасковья Абрамова

Рождение ребёнка
03.12.1887

Сын: Якунин Близнец Савелий Мефодьев

Мать ребёнка: Якунина(Романова) (Романова) Прасковья Абрамова

Рождение ребёнка
03.12.1887

Сын: Якунин Близнец Иван Мефодьев

Мать ребёнка: Якунина(Романова) (Романова) Прасковья Абрамова

Рождение ребёнка
15.05.1889

Дочь: (Якунина) Христина Мефодьевна

Мать ребёнка: Якунина(Романова) (Романова) Прасковья Абрамова

Смерть
Неизвестно

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