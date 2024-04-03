Якунин Мефодий Степанов
Место рождениясело Малый Снежеток
Дата рождения1853
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
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Рождение
1853
Отец: Якунин Степан Емельянович
Мать: Прасковья Степановна
село Малый Снежеток
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Якунина Мария Кузьмина
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.11.1873
Мать ребёнка: Якунина(Романова) (Романова) Прасковья Абрамова
с. Малый Снежеток Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
23.06.1875
Сын: Якунин Иван Мефодьев
Мать ребёнка: Якунина(Романова) (Романова) Прасковья Абрамова
дер.Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
05.08.1883
Мать ребёнка: Якунина Мария Кузьмина
Рождение ребёнка
12.04.1886
Сын: Якунин Василий Мефодьевич
Мать ребёнка: Якунина(Романова) (Романова) Прасковья Абрамова
Рождение ребёнка
03.12.1887
Рождение ребёнка
03.12.1887
Сын: Якунин Близнец Иван Мефодьев
Мать ребёнка: Якунина(Романова) (Романова) Прасковья Абрамова
Рождение ребёнка
15.05.1889
Дочь: (Якунина) Христина Мефодьевна
Мать ребёнка: Якунина(Романова) (Романова) Прасковья Абрамова
Смерть
Неизвестно