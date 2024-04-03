Якунина(Романова) (Романова) Прасковья Абрамова 1853 — найти родственников по фамилии на Familio
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Якунина(Романова) (Романова) Прасковья Абрамова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Романов Абрам Филиппов

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Якунин Мефодий Степанов

Рождение ребёнка
01.11.1873

Сын: Якунин Михаил Мефодьев

Отец ребёнка: Якунин Мефодий Степанов

с. Малый Снежеток Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
23.06.1875

Сын: Якунин Иван Мефодьев

Отец ребёнка: Якунин Мефодий Степанов

дер.Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
12.04.1886

Сын: Якунин Василий Мефодьевич

Отец ребёнка: Якунин Мефодий Степанов

Рождение ребёнка
03.12.1887

Сын: Якунин Близнец Савелий Мефодьев

Отец ребёнка: Якунин Мефодий Степанов

Рождение ребёнка
03.12.1887

Сын: Якунин Близнец Иван Мефодьев

Отец ребёнка: Якунин Мефодий Степанов

Рождение ребёнка
15.05.1889

Дочь: (Якунина) Христина Мефодьевна

Отец ребёнка: Якунин Мефодий Степанов

Смерть
Неизвестно

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