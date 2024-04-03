Якунина(Романова) (Романова) Прасковья Абрамова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1853
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: Романов Абрам Филиппов
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.11.1873
Отец ребёнка: Якунин Мефодий Степанов
с. Малый Снежеток Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
23.06.1875
Сын: Якунин Иван Мефодьев
Отец ребёнка: Якунин Мефодий Степанов
дер.Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
12.04.1886
Сын: Якунин Василий Мефодьевич
Отец ребёнка: Якунин Мефодий Степанов
Рождение ребёнка
03.12.1887
Сын: Якунин Близнец Савелий Мефодьев
Отец ребёнка: Якунин Мефодий Степанов
Рождение ребёнка
03.12.1887
Сын: Якунин Близнец Иван Мефодьев
Отец ребёнка: Якунин Мефодий Степанов
Рождение ребёнка
15.05.1889
Дочь: (Якунина) Христина Мефодьевна
Отец ребёнка: Якунин Мефодий Степанов
Смерть
Неизвестно