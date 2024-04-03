Романов Абрам Филиппов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
дер. Аннино Озерки тож.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Якунина(Романова) (Романова) Прасковья Абрамова
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно