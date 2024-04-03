Романов Федор Абрамов Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Романов Федор Абрамов

Место рождения

дер. Аннино Озерки тож.

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Романов Абрам Филиппов

Мать: не указана

дер. Аннино Озерки тож.
Рождение ребёнка
1872

Дочь: (Романова) Елена Федорова

Мать ребёнка: Романова Анна Евсеева

Рождение ребёнка
02.02.1885

Дочь: (Романова) Анна Федоровна

Мать ребёнка: Романова Анна Евсеева

Смерть
Неизвестно

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