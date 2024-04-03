Романова Анна Евсеева Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Романова Анна Евсеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1872

Дочь: (Романова) Елена Федорова

Отец ребёнка: Романов Федор Абрамов

Рождение ребёнка
02.02.1885

Дочь: (Романова) Анна Федоровна

Отец ребёнка: Романов Федор Абрамов

Смерть
Неизвестно

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