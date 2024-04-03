Романова Анна Евсеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1872
Дочь: (Романова) Елена Федорова
Отец ребёнка: Романов Федор Абрамов
Рождение ребёнка
02.02.1885
Дочь: (Романова) Анна Федоровна
Отец ребёнка: Романов Федор Абрамов
Смерть
Неизвестно